Sunday Times узнала о плане по эвакуации Елизаветы II

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Королеву Великобритании Елизавету II могут эвакуировать из Лондона в случае массовых беспорядков из-за Brexit. Об этом сообщает The Sunday Times.

По данным издания, у правительства Британии есть секретный план по экстренной эвакуации членов британской королевской семьи.

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Как отмечается, этот план существует со времен «холодной войны».

При этом, источники газеты не уточняют, куда именно будет эвакуирована Елизавета II.

Ранее СМИ сообщили, что Елизавете II пришлось спать на диване в комнате слуг.