В Сирии подсчитали убытки из-за террористов

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Министр промышленности САР Мухаммад Маан Джазбе рассказал, что из-за действия террористов Сирия потеряла более $2,5 млрд в промышленном секторе, передает РИА «Новости».

По словам Джазбе, боевики специально наносили удары по промышленным объектам страны, чтобы подорвать сирийскую экономику.

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«[Террористы] намеренно уничтожали инфраструктуру, линии производства, занимались разграблением объектов и вывезли значительное количество техники в Турцию», — отметил Джазбе.

По подсчетам министра, ущерб составил 1,026 трлн сирийских лир ($2,5 млрд).

Также Джазбе подчеркнул, что властям удалось вернуть значительное число разрушенных объектов под контроль и уже ведутся работы по их восстановлению.

Ранее сообщалось, что боевики атаковали войска Сирии в Идлибе.