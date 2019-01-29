В Минюсте объяснили, что значит коррупция по «объективным причинам»

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В Минюсте прокомментировали предложение изменить антикоррупционное законодательство, смягчив его для тех чиновников, которые не могли избежать подобных правонарушений по объективным причинам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается, у чиновников не всегда есть возможность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Например, если их родственники работают в сферах, которые они курируют. Уточняется, что речь идет о людях, которые работают в моногородах, закрытых административно-территориальных образованиях, а также отдельных районах Крайнего Севера и других образованиях, для которых характера отдаленность, малочисленность и т.д.

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«Кроме того, не всегда бывшие члены семьи государственного служащего соглашаются представлять сведения о доходах и расходах общих детей, а также имеются случаи, когда несоблюдение антикоррупционных запретов, ограничений, требований и неисполнение обязанностей связано с длительным тяжелым заболеванием», — подчеркнули в Минюсте.

Ранее сообщалось, что Минюст намерен отменить наказание за «вынужденную коррупцию».