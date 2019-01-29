В Минфине рассказали о сроках выпуска суверенных евробондов

Заместитель министра финансов Сергей Сторчак заявил, что новый выпуск суверенных еврооблигаций России возможен не ранее марта. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в данный момент идет подготовка проспекта эмиссии.

«Мы физически не успеем. Проспект эмиссии — это большой аналитический документ», — отметил Сторчак.

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Он подчеркнул, что обычно пакет документов бывает готов к середине или концу марта, но в этом году, возможно, это удастся сделать раньше.

Ранее сообщалось, что в Минфине рассчитывают на увеличение доли размещений российских компаний в евро.