Россия заняла 138-е место в рейтинге по уровню восприятия коррупции

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Россия заняла 138-е место из 180 в Индексе восприятия коррупции 2018 года, который был составлен организацией Transparency International.

Как отмечается, в этом рейтинге она набрала 28 баллов из 100.

В организации подчеркнули, что такой же результат у Папуа-Новой Гвинеи, Ливана, Ирана, Гвинеи и Мексики.

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Уточняется, что в последние три года Россия получала 29 баллов.

Индекс восприятия коррупции — индекс, который измеряет уровень восприятия коррупции в государственном секторе. При его составлении учитывается мнение независимых экспертов и предпринимателей по всему миру. 100 баллов — самый низкий уровень восприятия коррупции, 0 — самый высокий.

Ранее сообщалось, что Минюст намерен отменить наказание за «вынужденную коррупцию».