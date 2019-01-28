На заводе винто-рулевых колонок «Сапфир» завершены строительно-монтажные работы

Совместное предприятие «Роснефти» и General Electric — «Сапфир» — завершило строительно-монтажные работы завода винто-рулевых колонок (ВРК).

Как сообщила в понедельник НК, был возведён корпус здания завода и установлено крановое оборудование.

В настоящее время ведутся работы по монтажу инженерных коммуникаций, силового электрооборудования, наладке технологического процесса, проходит закупка оснастки и инструментов.

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В ближайшее время на завод будет поставлен испытательный стенд для ВРК.

Главной задачей предприятия является локализация производства винто-рулевых колонок и систем электродвижения судов на территории судоверфи «Звезда» в Приморском крае.

Проектные мощности завода позволят удовлетворить потребность в данном оборудовании для судов различного класса, в том числе газовозов высокого ледового класса. ООО «Завод ВРК Сапфир» является резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Большой Камень».

Винто-рулевая колонка - ключевой элемент системы электродвижения судна, обеспечивающий его ходовые и маневровые качества - станет первым российским продуктом такого класса и обеспечит судостроительный комплекс «Звезда» оборудованием и технологиями мирового уровня.