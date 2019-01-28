Лондонская биржа сняла ограничения на сделки с «Русалом»

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Лондонская биржа металлов (LME) сняла ограничения на заключение сделок с «Русалом» для участников торгов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя биржи.

Как отмечается, это произошло на фоне заявление Минфина США о снятии санкций с компании.

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«Для всех участников [торгов] также возможно заключать контракты с «Русалом», — сказала представитель биржи.

Она добавила, что изменения вступают в силу незамедлительно.

Ранее сообщалось, что акции «Русала» и En+ взлетели на 10% после снятия санкций.