Минфин США намерен получить $1 трлн на покрытие дефицита бюджета

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Министерство финансов США намерено получить $1 трлн от продажи облигаций на покрытие растущего дефицита бюджета, пишет Bloomberg.

Как отмечается, это происходит второй год подряд.

Уточняется, что казначейство планирует поддерживать продажи облигаций на рекордно высоком уровне. Так, общая стоимость бумаг, которые будут выставлены на аукционах по рефинансированию на следующей неделе, оценивается в $84 млрд.

Ранее сообщалось, что Минфин США отчитался об убытках в федеральном бюджете