Фонтан рядом с резиденцией свердловского губернатора оказался опасным для жизни

В Екатеринбурге световой фонтан в сквере, который находится за зданием резиденции свердловского губернатора Евгения Куйвашева, признали опасным для жизни, сообщает «URA.RU».

Местные жители заметили красно-белую табличку с предупреждением, что объект находится под напряжением.

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В мэрии Екатеринбурга рассказали, что фонтан «безопасен для просмотра. Но опасен, если по нему бегать, фотографироваться среди световых элементов».

Благоустройство сквера проводила администрация города. В начале 2019 года был построен новый фонтан, который в мэрии называют всесезонным. Зимой конструкция светится, а летом планируется подключить воду.