Медведев и премьер Киргизии обсудили сотрудничество в рамках ЕАЭС

Премьер-министр Росстт Дмитрий Медведев и премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев обсудили по телефону сотрудничество и интеграционное взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом говорится на сайте правительства.

Медведев также поздравил с днем рождения премьера Киргизии.

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«Стороны также обсудили отдельные вопросы, касающиеся двустороннего сотрудничества в торгово-экономической области и тематику интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза», — говорится в сообщении кабмина.

Ранее Киргизия отказалась от финансовой помощи Казахстана в рамках ЕАЭС.