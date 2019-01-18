Смоленские депутаты собрались судиться из-за долгов за газ

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Депутат Смоленской областной Думы Андрей Шапошников проинформировал, что местные парламентарии предложили прокуратуре подать в суд иск о списании с жителей региона долгов по платежам за газ. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, смоленские депутаты обратили внимание на опыт Чечни, где прокуратура через суд добилась списания с жителей республики задолженности в 9 млрд руб.

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Также депутат обосновал данное предложение «единством правоприменительной практики» в стране.

Ранее сообщалось, что с жителей Чечни списали 9 млрд долгов по газу.