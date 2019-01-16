В ПФР рассказали, кто может рассчитывать на прибавку к пенсии более тысячи рублей

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Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов в интервью «Газете.Ru» рассказал, кто сможет в 2019 году претендовать на прибавку к пенсии размером более тысячи рублей.

«Более высокую прибавку получили те, у кого была более высокая заработная плата, а также пенсия была более 14 тысяч рублей. Как правило, это регионы с высокой зарплатой: все северные регионы, Москва», — пояснил председатель ПФР.

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Также это пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста — им автоматически начисляется вторая фиксированная выплата в размере 5 тысяч 300 рублей.

В целом, по словам Дроздова, индексация составила 7,05%. Средняя пенсия по стране равна 14 414 рублей.

Глава ПФР отметил, что более 80% неработающих пенсионеров за счет авансовых выплат уже стали получать повышенную пенсию. Оставшиеся должны получить деньги до конца января.

Пенсионерам, которые продолжают работать, пенсии не индексируются. Для них предусмотрена только техническая индексация с 1 августа. Она зависит от наработанного страхового стажа и пенсионных баллов. В среднем такая прибавка составляет около 250 рублей.

Ранее стало известно, что в России увеличили возрастную надбавку к пенсии.