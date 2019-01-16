Макрон назвал главного проигравшего в случае выхода Британии из ЕС без сделки

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Британия проиграет больше всех, если решит выйти из состава Евросоюза (ЕС) без сделки. Об этом сообщает Reuters.

Также президент выразил мнение, что британские власти попытаются улучшить условия соглашения по Brexit. Однако, посчитал Макрон, ЕС и Британия и так добились максимума от сделки по выходу страны из Евросоюза.

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Помимо этого он предположил, что Британия попытается отложить Brexit.

Ранее сообщалось, что британские парламентарии отвергли соглашение с ЕС по Brexit.