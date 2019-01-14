Трамп сообщил России «плохие новости» про нефть

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Президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере, что снижение цен на нефть является «плохими новостями» для России.

В своем твите президент упомянул аккаунт программы «Фокс и друзья» (@foxandfriends) и процитировал высказывание о том, что снижение цен на нефть позитивно влияет на экономику США. Там говорится, что теперь Соединенные Штаты производят «намного больше нефти» благодаря политике Трампа.

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«Но это же плохие новости для России, почему Трамп так делает? Он же работает на Кремль?» — написал Трамп.

В последнее время некоторые СМИ выпустил публикации, в которых говорилось, что ФБР ведет секретное расследование о тайных взаимоотношениях Трампа и официальной Москвы. И Трамп, и Россия неоднократно опровергали сообщения о сговоре.

Ранее Трамп заявлял, что мир не хочет высоких цен на нефть.