Общество

На Украине сообщили о взрыве в Кропивницком

Взрыв произошел в украинском Кропивницком на фоне воздушной тревоги
Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Взрыв произошел в Кропивницком (бывший Кировоград) Кировоградской области Украины на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

Отмечается, что о звуках взрыва сообщили очевидцы. Согласно данным министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена на большей части Кировоградской области.

До этого сообщалось о взрывах в Киеве и Киевской области. Как заявил, мэр Киева Виталий Кличко в результате массированной атаки в городе почти 6 тысяч домов остались без отопления.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 24 января республика подверглась массированному удару с использованием более 370 беспилотников и 21 ракеты.

Минобороны России сообщило, что войска нанесли массированный удар по заводу, производящему беспилотники дальнего действия вооруженных сил Украины, а также объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса противника. Атака стала ответом на террористические атаки Украины по гражданским объектам России.

Ранее взрывы зафиксировали в украинском городе Житомире.

