«Мухи не обидит»: мать задержанного за убийства россиянок на Гоа рассказала о жизни сына

RT: мать аниматора Алексея Леонова не верит, что он убил на Гоа 15 человек

Мать россиянина Алексея Леонова, подозреваемого в убийстве нескольких россиянок на Гоа, заявила в интервью RT, что не верит в способность сына маниакально убивать людей.

«Если в каком-то порыве, в галлюцинации он взял нож и кого-то ударил, попал... Это я все предполагаю, но не 15 человек. <...> Он у меня мухи не обидит», — сказала Елена.

По ее словам, Алексей живет в Индии уже три года назад, до этого он работал в России на железной дороге и монтером путей метрополитена. Алексей не был женат, жил в квартире с родителями, занимался рисованием, графическим и моушен-дизайном. У молодого человека в России были долги, и иногда мать высылала Алексею деньги.

Елена также сказала, что сын любил одну из девушек, которая была найдена убитой. По ее мнению, Алексей «может сейчас наговорить на себя» из-за невменяемого состояния. Она не знала, что он употребляет запрещенные препараты, — ей рассказала дочь.

3D-аниматора Леонова подозревают в убийстве как минимум трех женщин. При этом сам Леонов заявлял о 15 убийствах. О задержании россиянина стало известно 16 января. По законам Индии, ему грозит смертная казнь.

