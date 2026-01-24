Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

«Мухи не обидит»: мать задержанного за убийства россиянок на Гоа рассказала о жизни сына

RT: мать аниматора Алексея Леонова не верит, что он убил на Гоа 15 человек
Telegram-канал SHOT

Мать россиянина Алексея Леонова, подозреваемого в убийстве нескольких россиянок на Гоа, заявила в интервью RT, что не верит в способность сына маниакально убивать людей.

«Если в каком-то порыве, в галлюцинации он взял нож и кого-то ударил, попал... Это я все предполагаю, но не 15 человек. <...> Он у меня мухи не обидит», — сказала Елена.

По ее словам, Алексей живет в Индии уже три года назад, до этого он работал в России на железной дороге и монтером путей метрополитена. Алексей не был женат, жил в квартире с родителями, занимался рисованием, графическим и моушен-дизайном. У молодого человека в России были долги, и иногда мать высылала Алексею деньги.

Елена также сказала, что сын любил одну из девушек, которая была найдена убитой. По ее мнению, Алексей «может сейчас наговорить на себя» из-за невменяемого состояния. Она не знала, что он употребляет запрещенные препараты, — ей рассказала дочь.

3D-аниматора Леонова подозревают в убийстве как минимум трех женщин. При этом сам Леонов заявлял о 15 убийствах. О задержании россиянина стало известно 16 января. По законам Индии, ему грозит смертная казнь.

Ранее в Таиланде неизвестные убили российского туриста.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27698089_rnd_2",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Вилка — орудие дьявола: 8 привычных вещей с захватывающей историей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+