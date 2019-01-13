В Германии отвергли угрозы посла США ввести санкции за «Северный поток — 2»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/311/12077311/noardstream-pic905-895x505-78843.jpg">

Немецкие политики раскритиковали американского посла в Германии Ричарда Гренелла за его слова о том, что США введут санкции против ФРГ, если немецкие власти не прекратят строительство «Северного потока — 2». Об этом пишет Spiegel.

Ранее сообщалось, что Гренелл разослал направил немецким компаниям письма, в которых предупредил их о возможных санкциях, если они будут поддерживать реализацию «Северного потока — 2».

Реклама

В издании рассказали, что действия американского посла раскритиковали заместитель главы фракции партии «Левые» в бундестаге Фабио Де Мази, замглавы Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер и спикер ХДС/ХСС в бундестаге Юрген Хардт, который отвечает за вопросы внешней политики.

Де Мази, комментируя действия Гренелла, заявил, что посол почувствовал себя «наместником императора из Вашингтона в Германии». Также он напомнил, что такие ограничительные меры противоречат нормам международного права.

Штегнер в свою очередь спросил у посла о том, знает ли он, что «времена верховных комиссаров в Германии уже прошли».