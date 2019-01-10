Россияне выбирают турецкие курорты чаще отечественных

В 2018 году российские туристы почти в два раза чаще выбирали отдых в Турции, нежели на родине. К такому выводу пришли аналитики онлайн-сервиса продажи билетов Tutu.ru.

Самыми популярными направлениями для отдыха россиян в 2018 году стали Турция, Россия и Таиланд. Турецкие курорты выбирали 30% отпускников, что почти в два раза больше, чем в 2017 году. У путешественников остыл запал к отдыху на российских курортах: отечественные туры сместилась с первого места на второе.

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Кроме того, в 2018 году возросли цены на путевки. На 22% подорожал отдых в Таиланде, на 21% в России, а также на 14% увеличились цены на вьетнамские направление, на 8% — индийские и на 7% — абхазские.

Сообщается, что треть туристов выбирала отдых по системе «все включено», а самым популярным местом проживания стали трехзвездочные отели.

Также в 2018 году Подмосковье вошло в тройку туристических регионов России.