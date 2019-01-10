Росстат раскрыл данные о росте цен на бензин в 2018 году

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В России по итогам 2018 года бензин подорожал на 9,4%, при этом в декабре розничная цена на топливо снижалась, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата.

Уточняется, что средняя стоимость автомобильного бензина в России снизилась в декабре 2018 года на 0,1%.

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Также сообщается, что стоимость газового моторного топлива в декабре снизилась на 3,8% по сравнению с ноябрем.

Ранее в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что подорожание бензина в России в 2018 году объясняется ростом цен на нефть.