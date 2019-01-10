В России увеличили возрастную надбавку к пенсии

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С 2019 года в России увеличится надбавка к пенсии, которую выплачивают людям старше 80 лет. По сравнению с 2018 годом доплата вырастет на 400 рублей и составит 5 334 рублей, передает РИА «Новости».

По данным Пенсионного фонда России (ПФР), изменения коснутся пенсионеров старше 80 лет, не затрагивая лиц, получавших социальные пенсии, выплаты по потере кормильца, а также пенсию по инвалидности I группы.

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Известно, что перерасчет доплаты будет производиться автоматически.

Помимо этого, для трудоспособных неработающих граждан, ухаживающих за пенсионерами, предусмотрена ежемесячная доплата в 1,2 тысячи рублей (в некоторых регионах страны действует повышающий коэффициент). Эта сумма начисляется пенсионеру независимо от его возраста. Также помогающим пенсионерам будет засчитываться страховой стаж за время ухода и 1,8 балла за каждый год.

Ранее сообщалось, что в ПФР назвали регионы с самыми большими и маленькими пенсиями.