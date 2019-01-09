В конгрессе США призвали отложить снятие санкций с Дерипаски

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Председатели семи комитетов палаты представителей конгресса США призвали минфин страны отложить снятие санкций с компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, речь идет о снятии санкций с компаний En+, «Русал» и «Евросибэнерго».

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Как отмечается, американские конгрессмены намерены выяснить, насколько оправдано снятие санкций.

Ранее сообщалось, что представители демократической партии США оказались против снятия санкций с Дерипаски.