В конгрессе США призвали отложить снятие санкций с Дерипаски
Председатели семи комитетов палаты представителей конгресса США призвали минфин страны отложить снятие санкций с компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, речь идет о снятии санкций с компаний En+, «Русал» и «Евросибэнерго».
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Как отмечается, американские конгрессмены намерены выяснить, насколько оправдано снятие санкций.
Ранее сообщалось, что представители демократической партии США оказались против снятия санкций с Дерипаски.