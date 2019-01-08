В МВД назвали любимую купюру фальшивомонетчиков

В российском МВД проинформировали об изъятии примерно 30 тыс. фальшивых купюр с начала 2018 года, передает ТАСС.

Согласно данным Банка России, из оборота было изъято свыше 29,7 тыс. отечественных и зарубежных поддельных купюр.

«Основным объектом посягательства фальшивомонетчиков в 2018 году являлись купюры номиналом 5 тыс. рублей», — рассказали в ведомстве.

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Отмечается, что наибольшее количество таких преступлений было зафиксировано в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Тульской, Новосибирской, Волгоградской, Нижегородской, Ростовской областях и Краснодарском крае.

Ранее сообщалось, что МВД изъяло за полгода поддельных денег на 36,6 млн рублей.