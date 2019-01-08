Доллар опустился ниже 67 рублей впервые с декабря

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В начале дня рубль укрепился против основных иностранных валют, курс доллара упал ниже 67 рублей впервые с 18 декабря, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Курс доллара расчетами «завтра» на момент 10.25 мск вторника падал на 62 копейки — до 67,11 руб. (ранее в ходе торгов курс палао ниже 67 рублей), курс евро снижался на 44 копейки — до 76,8 рубля.

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Ранее сообщалось, что рубль вырос по отношению к доллару и евро.

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