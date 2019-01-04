Госдолг США вырос на $2 трлн при Трампе
Государственный долг США к концу 2018 года увеличился до $21,9 трлн, показав рост в $2 трлн с начала 2017 года, когда Дональд Трамп стал президентом Соединенных Штатов. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на министерство финансов.
По данным минфина, госдолг США начал сокращаться в начале срока Трампа, однако впоследствии снова стал увеличиваться из-за налоговой реформы, которая прошла в конце 2017 года.
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В управлении конгресса США по бюджету добавили, что на конец 2018 года госдолг составил 78% ВВП. Этот показатель является самым высоким с 1950 года.
Ликвидация государственного долга была одним из предвыборных обещаний Трампа.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что темпы роста госдолга США могут стать рекордными с 2012 года.