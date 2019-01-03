Экс-министр экономики Украины объяснил необратимый рост тарифов на газ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/9/11635009/RTX15IUY-pic905-895x505-39134.jpg">

Бывший министр экономики Украины Владимир Лановой заявил, что снизить стоимость газа в стране невозможно, пока существует «Нафтогаз». Свое мнение он выразил в эфире телеканала NewsOne.

Лановой подчеркнул, что «Нафтогаз» является монополистом на украинском газовом рынке. По словам экс-министра, газовой госкомпании «все равно», в какой стране закупать топливо.

Реклама

«Только ему [«Нафтогазу»] все добывающие компании должны поставлять газ и он его не разделяет», — сказал Лановой.

Чтобы решить проблему с тарифами на газ он предложил разделить «Нфтогаз» и его дочерние компании.

Ранее народный депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич заявил, что украинцы могут покупать газ по значительно более низкой цене.