Экс-министр экономики Украины объяснил необратимый рост тарифов на газ
Бывший министр экономики Украины Владимир Лановой заявил, что снизить стоимость газа в стране невозможно, пока существует «Нафтогаз». Свое мнение он выразил в эфире телеканала NewsOne.
Лановой подчеркнул, что «Нафтогаз» является монополистом на украинском газовом рынке. По словам экс-министра, газовой госкомпании «все равно», в какой стране закупать топливо.
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«Только ему [«Нафтогазу»] все добывающие компании должны поставлять газ и он его не разделяет», — сказал Лановой.
Чтобы решить проблему с тарифами на газ он предложил разделить «Нфтогаз» и его дочерние компании.
Ранее народный депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич заявил, что украинцы могут покупать газ по значительно более низкой цене.