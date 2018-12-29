Импорт попавших под запрет украинских товаров оценивается в $510 млн

Импорт в Россию украинских товаров, которые попали под запрет, за 2018 год предварительно оценивается в $510 млн, передает РИА «Новости».

29 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете импорта ряда украинских товаров. В пресс-службе кабмина уточнили, что в список запрещенных товаров попали промышленная и сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие.

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«Ввоз санкционных товаров (дополнительно запрещенных в 2018 году) из Украины в Россию за 2018 год составит, по предварительным оценкам, около $510 США», — сообщили в министерстве.

По данным ведомства, импорт этих товаров за 2017 год составил $468,9 млн, общий импорт товаров из Украины в Россию в 2017 году составил $4,912 млрд.

Ранее сообщалось, что кабмин назвал условие отмены запрета на ввоз украинских товаров в Россию.