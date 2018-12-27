Пашинян рассказал о желании сотрудничать с Россией по всем направлениям

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Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле 27 декабря сообщил, что Ереван намерен развивать отношения с Россией по всем направлениям, передает РИА «Новости».

По его словам, это касается, в том числе, дальнейшей интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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«Мы намерены развивать наши отношения по всем направлениям. Я уверен, что новоизбранный парламент будет развивать еще и парламентские наши отношения. И мы позитивно настроены и на наши экономические отношения, и мы настроены на дальнейшую интеграцию в рамках Евразийского экономического союза», — заявил Пашинян.

Ранее сообщалось, что Путин провел встречу с Пашиняном в Кремле.