Bloomberg рассказало, как скажется торговая война Трампа на экономике в 2019 году
В 2019 году отголоски торговой войны между США и Китаем почувствуют не только компании двух стран, пишет Bloomberg.
Так, по данным промышленной ассоциации VDMA, причиной замедления роста в секторе машиностроения Германии считают американо-китайскую торговую войну. Ожидается, что рост увеличится примерно на 5% в реальном выражении, и при этом замедлится на 2% в следующем году.
Кроме того, существует возможность введения пошлин в США на импорт автомобилей из Европы и Японии, это может нанести ущерб по некоторым из крупнейших экономик мира. Арест финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу иллюстрирует риск появления неожиданных событий, которые могут быстро обострить и без того напряженные отношения, отмечает агентство.
Bloomberg пишет, что ключевой вопрос заключается в том, смогут ли Вашингтон и Пекин заключить торговую сделку до 1 марта. Если страны достигнут к этому времени консенсуса, то угроза обойдет стороной мировую экономику, отмечается в материале.
Однако на данный момент угроза сохранения этой напряженности тормозит бизнес и, следовательно, мировую экономику.
Ранее сообщалось, что богатейшие люди мира за 2018 год обеднели на $511 млрд.