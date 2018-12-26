Bloomberg рассказало, как скажется торговая война Трампа на экономике в 2019 году

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В 2019 году отголоски торговой войны между США и Китаем почувствуют не только компании двух стран, пишет Bloomberg.

Так, по данным промышленной ассоциации VDMA, причиной замедления роста в секторе машиностроения Германии считают американо-китайскую торговую войну. Ожидается, что рост увеличится примерно на 5% в реальном выражении, и при этом замедлится на 2% в следующем году.

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Кроме того, существует возможность введения пошлин в США на импорт автомобилей из Европы и Японии, это может нанести ущерб по некоторым из крупнейших экономик мира. Арест финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу иллюстрирует риск появления неожиданных событий, которые могут быстро обострить и без того напряженные отношения, отмечает агентство.

Bloomberg пишет, что ключевой вопрос заключается в том, смогут ли Вашингтон и Пекин заключить торговую сделку до 1 марта. Если страны достигнут к этому времени консенсуса, то угроза обойдет стороной мировую экономику, отмечается в материале.

Однако на данный момент угроза сохранения этой напряженности тормозит бизнес и, следовательно, мировую экономику.

Ранее сообщалось, что богатейшие люди мира за 2018 год обеднели на $511 млрд.