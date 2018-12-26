В России решили запретить продажу табака
Министерство здравоохранения России завершило подготовку нового проекта Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака. В ней допускается постепенное выведение табака из легального оборота. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
Отмечается, что в проекте предусмотрено снижение потребления табака до 5% в ближайшие 30 лет.
«Целью Концепции является существенное снижение распространенности потребления табака среди населения к 2050 году и последующее рассмотрение возможности поэтапного вывода табачной продукции из оборота», — говорится в документе.
Уточняется, что эти меры помогут максимально уменьшить количество заболеваний и смертей из-за потребления табака. В документе подчеркивается, что в целях охраны здоровья граждан возможен полный отказ от потребления табака.