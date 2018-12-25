Лукашенко предложил Путину не тащить старые проблемы в новый год

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным выразил уверенность, что они смогут договориться по всем спорным вопросам. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Лукашенко подчеркнул, что Россия и Белоруссия «действительно» могут договориться. Он отметил, что в данный момент в России находятся «команды», которые провели раунд переговоров и «знают проблему».

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«Да и мы с вами уже глубоко посвящены в те вопросы, которые надо сегодня решить. Хотелось бы, конечно, чтобы мы решили эти вопросы и в новый год не тащили старые проблемы, потому что это плохо, когда старые проблемы переходят в новый год», — заключил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле.