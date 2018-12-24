Орешкин назвал механизмы защиты рубля

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Глава российского Минэкономразвития Максим Орешкин рассказал, как его ведомство защищает рубль от колебаний курса, передает RT.

По его словам, для этого используются такие механизмы, как таргетирование инфляции, совершенствование правил налогового регулирования, механизм предохранения от волатильности на мировых сырьевых рынках.

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«Именно эти механизмы и защищают рубль, придавая ему устойчивости», — сказал Орешкин.

Он добавил, что министерство постоянно улучшает данные механизмы.

Ранее Орешкин рассказал о пике инфляции в 2019 году.