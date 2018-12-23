В ОПЕК рассказали о дальнейшем сокращении нефтедобычи
Президент ОПЕК и министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль аль-Мазруи рассказал о перспективах сокращения нефтедобычи, передает Bloomberg.
Отмечается, что члены ОПЕК+ изучили предложение, связанное с запланированным снижением нефтедобычи. При этом если оно не даст желаемых результатов, есть возможность созвать внеочередное заседание ОПЕК.
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По словам аль-Мазруи, сохраняется как возможность продления сделки на полгода, так и возможность сокращения добычи нефти.
Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщил, что Россия в рамках соглашения ОПЕК+ сократит добычу нефти на 228 тыс. баррелей в сутки.