Глава ФРС США рассказал, как Brexit повлияет на американскую экономику

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Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл оценил потенциальное влияние Brexit на американскую экономику. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в США будут внимательно следить за процессом выхода Великобритании из Евросоюза. Однако глава ФРС подчеркнул, что американские финансовые институты имели достаточно времени, чтобы подготовиться к этому событию.

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«Честно говоря, это не должно иметь серьезных последствий для Соединенных Штатов, но существует большая неопределенность, потому что такого раньше никогда не происходило», — заключил Пауэлл.

Ранее глава ФРС США заявил о рекордных показателях экономики.