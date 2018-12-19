Глава ФРС США рассказал, как Brexit повлияет на американскую экономику
Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл оценил потенциальное влияние Brexit на американскую экономику. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, в США будут внимательно следить за процессом выхода Великобритании из Евросоюза. Однако глава ФРС подчеркнул, что американские финансовые институты имели достаточно времени, чтобы подготовиться к этому событию.
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«Честно говоря, это не должно иметь серьезных последствий для Соединенных Штатов, но существует большая неопределенность, потому что такого раньше никогда не происходило», — заключил Пауэлл.
Ранее глава ФРС США заявил о рекордных показателях экономики.