Dow Jones упал после заявления ФРС о повышении базовой ставки
Промышленный индекс Dow Jones упал почти на 200 пунктов после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую процентную ставку до 2,25-2,5%. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, на Уолл-стрит индекс Dow Jones Industrial Average упал на 87,55 пункта, или на 0,37%.
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Как отмечается, рыночный индекс S&P 500 повысился на 13,76 пункта, или на 0,54%.
Ранее поступила информация о том, что ФРС США повысила базовую ставку.