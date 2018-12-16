США призвали ФРГ «прислушаться к соседям» и отменить «Северный поток — 2»
Представитель американского Госдепа Роберт Палладино заявил, что США призывают Германию «прислушаться к соседям» для отмены реализации проекта газопровода «Северный поток — 2», передает РИА «Новости».
По его словам, принятая Европарламентом резолюция, призывающая свернуть строительство «Северного потока — 2», подтверждает значимую роль Украины в европейских энергопоставках и осуждает проект газопровода как «политический проект».
Реклама
«Мы призываем Германию прислушаться к обеспокоенности многих ее соседей, чья безопасность пострадает из-за этого трубопровода», — заявил Палладино.
Ранее в российской Госдуме связали политизацию «Северного потока — 2» Соединенными Штатами с лоббированием поставок американского сжиженного газа в Европу.