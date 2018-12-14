ЦБ возобновит регулярные покупки валюты для Минфина

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Центральный банк России (ЦБ) возобновит регулярные покупки иностранной валюты на внутреннем рынке для Минфина, передает РИА «Новости».

Данная инициатива была принята с учетом «стабилизации ситуации на внутреннем финансовом рынке».

«Банк России принял решение возобновить регулярные покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 15 января 2019 года», — подчеркнули в ЦБ.

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Как отмечается, решение о покупках валюты, которые были отложены в 2018 году, будет приниматься после возобновления регулярных покупок.

«Отложенные покупки могут быть осуществлены постепенно в течение 2019 года и последующих лет», — добавили в ЦБ.

Ранее сообщалось, что ЦБ дал прогноз по инфляции в 2019 году.