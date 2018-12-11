Госдума приняла решение о повышении МРОТ

Госдума России на заседании во вторник, 11 декабря, приняла закон о ежегодном повышении МРОТ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что законопроект подразумевает повышение минимальной оплаты труда в среднем по стране на 117 руб.

«Повышение МРОТ в 2019 году составит 117 рублей (рост на 1,048%) по отношению к установленному с 1 мая 2018 года (11 тысяч 163 рубля в месяц)», — говорится в финансово-экономическом обосновании закона.

Ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил о «беспрецедентном росте» зарплат в России.