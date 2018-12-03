Глава МИД ФРГ: отказ Германии от «Северного потока — 2» навредил бы Украине

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Глава немецкого МИДа Хайко Маас заявил, что выход ФРГ из проекта «Северный поток — 2» сократил бы возможности поддержки Украины. Об этом сообщает Reuters.

По словам министра, реализация проекта продолжится даже без участия немецкой стороны. В случае выхода Германии из проекта не останется тех, кто бы выступал за альтернативный транзит газа через Украину.

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«Поэтому, именно исходя из заинтересованности в дальнейшем развитии двусторонних отношений и осуществляются контакты на высшем уровне», — заметил Маас.

Ранее потенциальный преемник Меркель не поддержала отказ от «Северного потока — 2».