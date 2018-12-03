В Госдуме прокомментировали слова Гройсмана о «Северном потоке — 2»

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Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный дал комментарий после заявления премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о том, что «Северный поток — 2» является формой «замаскированной войны» России против Европы. Об этом сообщает RT.

По словам Завального, в последние несколько лет сложно комментировать происходящее в «воспаленном посредством борьбы за власть мозгу» политиков на Украине. Он заметил, что любой газопровод, осуществляющий поставки газа в европейские страны, обернется для украинской стороны потерей экономической выгоды.

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«В случаи снижения объема транзита или его прекращения, Украина теряет возможность политического шантажа европейцев и России», — сказал Завальный.

Он добавил, что в европейских странах больше здравомыслящих людей, которые понимают, что проект газопровода является коммерческим и экономическим, а также поспособствует развитию европейской политики.

Ранее сообщалось, что в настоящее время Украина считает «Северный поток — 2» российским «геополитическим оружием».