Порошенко рассказал об ограничениях на банковские операции для россиян

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинцев не затронут ограничения на снятие депозитов и операции по обмену валют, в то время как граждан России такие ограничения коснутся, передает «112 Украина».

«Для российских граждан эти ограничения будут введены. И я думаю, что это вполне оправдано», — сказал Порошенко.

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Он также сказал о необходимости создания «соответствующего безвизового режима» внутри Украины.

Ранее Порошенко попросил украинцев не скупать соль и спички.