Порошенко рассказал об ограничениях на банковские операции для россиян
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинцев не затронут ограничения на снятие депозитов и операции по обмену валют, в то время как граждан России такие ограничения коснутся, передает «112 Украина».
«Для российских граждан эти ограничения будут введены. И я думаю, что это вполне оправдано», — сказал Порошенко.
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Он также сказал о необходимости создания «соответствующего безвизового режима» внутри Украины.
Ранее Порошенко попросил украинцев не скупать соль и спички.