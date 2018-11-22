Гройсман рассказал об амбициях Украины

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина может стать «газовой державой» до 2025 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Германия имеет возможность выгодно инвестировать в Украину.

Он также добавил, что Украина планирует начать экспортировать газ к 2025 году.

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Гройсман подчеркнул, что Россия якобы пытается «принизить» возможности украинского транзита газа.

Ранее Гройсман объяснил, зачем правительство Украины повысило цены на газ.