Гройсман рассказал об амбициях Украины
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина может стать «газовой державой» до 2025 года. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Германия имеет возможность выгодно инвестировать в Украину.
Он также добавил, что Украина планирует начать экспортировать газ к 2025 году.
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Гройсман подчеркнул, что Россия якобы пытается «принизить» возможности украинского транзита газа.
Ранее Гройсман объяснил, зачем правительство Украины повысило цены на газ.