Представитель России в G20 оценила состояние ВТО

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Представитель президента России в G20 Светлана Лукаш заявила, что Всемирная торговая организация (ВТО) находится в не вполне работающем состоянии, передает РИА «Новости».

По ее словам, понимание необходимости модернизации организации есть, и Россия рассчитывает, что страны-участницы предстоящего саммита в Аргентине выскажутся в поддержку многостороннего подхода в сфере международной торговли.

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«Сейчас ВТО находится в не вполне работающем состоянии, основные институты ВТО практически не выполняют свои функции или как минимум неэффективно их выполняют. Безусловно, есть понимание, что ВТО необходимо модернизировать, приводить к реалиям сегодняшнего дня», — сказала Лукаш.

Она отметила, что многие современные вопросы остаются за рамками регулирования ВТО, например, инвестиции и электронная торговля, что не способствует укреплению авторитета организации. При этом Лукаш подчеркнула, что ВТО должна оставаться в центре регулирования международной торговли, и правила должны быть для всех универсальные.

Ранее о необходимости реформирования ВТО заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.