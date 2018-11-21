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В Минэкономразвития России заявили, что Всемирная торговая организация (ВТО) учредила третейскую группу по спору России и США по пошлинам на сталь и алюминий. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, это решение было принято на заседании органа по разрешению споров 21 ноября.

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Как отмечается, этот спор был инициирован Россией для обжалования дополнительных пошлин США.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин оценил шансы России оспорить пошлины США в ВТО.