Япония выступила за развитие экономических связей с Россией
Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко заявил, что японская сторона готова продолжать усилия для развития экономических связей с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, он намерен продолжать усилия для развития плана укрепления связей с Москвой.
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Ранее сообщалось, что Россия и Япония намерены вместе заниматься хозяйством на Курилах в 2019 году.
Как отмечалось, Москва и Токио хотят начать сотрудничество в сфере туризма.