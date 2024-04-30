Украина просит у ЕС защиты газовых хранилищ от ударов РФ

Глава «Нафтогаза Украины» Алексей Чернышов призвал ЕС защитить Украину от ударов ВС РФ по энергетическим объектам страны, в том числе по газохранилищам. Об этом сообщает британское издание Financial Times.

«В интересах ЕС защитить (объекты. – прим. ред.) хранения, транспортировки и производства», — подчеркнул он.

Как сообщает газета, в компании заявили, что за последние месяцы газохранилища на западе Украины несколько раз подвергались атакам, однако пострадали только наземные объекты. По его словам, подземные резервуары для хранения, которые могут находиться на глубине до 3 км под поверхностью, остались нетронутыми.

Отмечается, что Украина по-прежнему выступает в качестве транзитного маршрута для российского трубопроводного газа в Европу, при этом ее подземные хранилища газа предоставили европейским трейдерам ценное пространство для хранения излишков газа в прошлом году.

В марте Чернышов заявлял, что Украина имеет коррупционную репутацию в странах Запада.

Ранее мэр Одессы рассказал о последствиях удара по объекту энергоинфраструктуры.