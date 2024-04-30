Денис Майданов был госпитализирован в Москве с аллергией

Певец и композитор Денис Майданов почувствовал себя плохо в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным издания, Майданов начал задыхаться на Суворовской площади. Артисту вызвали скорую помощь из-за симптомов аллергии. В клинике певцу диагностировали «отек Квинке». На данный момент, как отмечает 112, композитору оказывают медицинскую помощь.

Денис Майданов начал свою карьеру в 2001 году в качестве поэта и композитора-песенника для российских исполнителей. В июне 2009 года артист выпустил свой первый альбом «Я буду знать, что ты любишь меня... Вечная любовь». А в 2017-м удостоился звания заслуженного артиста России.

В 2021 году Майданов стал первым заместителем председателя комитета Государственной думы по культуре. Он также является лауреатом премии ФСБ России, министерства обороны Российской Федерации в области культуры и искусства, а также премии Росгвардии в области культуры и искусства. Его композиции многократно выигрывали премии «Золотой граммофон», «Песня года», «Шансон года».

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