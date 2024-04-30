Южнее Йемена поступил сигнал о тревожной ситуации на корабле из-за дрона

Морское судно в 170 километрах южнее йеменской Сокотры сообщило о сигнале воздушной тревоги в связи с появлением дрона рядом с судном. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

Уточняется, что инцидент произошел в 300-400 километрах на юго-восток от Африканского рога, известного также как Сомалийский полуостров.

По данным UKMTO, судно и его экипаж находятся в полном порядке и не пострадали, несмотря на попытку атаки беспилотного летательного аппарата. В центре координации добавили, что будут проводить расследование с целью выяснить, кому принадлежит БПЛА.

До этого Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил, что судно, атакованное неизвестными в 54 морских милях к северо-западу от Мохи в Красном море, получило повреждения.

После обострения конфликта между палестинским движением ХАМАС и Израилем йеменское мятежное движение хуситов «Ансар Аллах» заявило, что будет наносить удары по израильским территориям и не позволит связанным с этой страной судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива до тех пор, пока военная операция в секторе Газа не будет завершена.

Ранее член политбюро йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) Али аль-Кахум заявил, что хуситы хотят утопить Запад в «болоте кризиса» вокруг Красного моря.