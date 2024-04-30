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Самосвал с песком раздавил встречный микроавтобус под Тверью, есть пострадавшие

В Тверской области самосвал опрокинулся на микроавтобус и раздавил его

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В Кувшиновском районе Тверской области самосвал опрокинулся на встречный микроавтобус Mercedes-Benz. Об этом сообщается в Telegram-канале областной прокуратуры.

«По предварительной информации, грузовой автомобиль, груженый песком, при повороте направо опрокинулся на встречную полосу движения, по которой двигался автомобиль Mercedes Vito, на который он упал. Имеются пострадавшие, в том числе несовершеннолетняя», — отмечается в сообщении ведомства.

Авария произошла днем во вторник на трассе »Торжок — Осташков». По факту ДТП проводится проверка. На кадрах с места происшествия видно, что микроавтобус оказался раздавлен тяжелым грузовиком. Песок из кузова самосвала рассыпался по проезжей части дороги. Грузовик лежит поперек трассы, движение заблокировано.

Ранее в Екатеринбурге неопытная водительница спровоцировала массовое ДТП, пострадали двое детей.

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