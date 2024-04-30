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Престарелого священника-педофила приговорили к 10 годам тюрьмы в Латвии

В Латвии престарелого священника-педофила приговорили к 10 годам тюрьмы

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Shutterstock

В Латвии 83-летнего священника приговорили к 10 годам тюрьмы за педофилию. Об этом сообщает Telegram-канал «Baltnews».

По информации Telegram-канала, пожилой священник на протяжении четырех лет совершал насильственные действия сексуального характера в отношении пяти несовершеннолетних в возрасте от 7 до 16 лет. Отмечается, что мужчина совершал насилие против их воли. В четырех случаях злоумышленник пользовался их беспомощным состоянием.

Пожилого служителя церкви признали виновным и назначили ему наказание в виде 10 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в тюрьме.

До этого украинские полицейские задержали в Киевской области пастора, который подозревается в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Предварительно, он за деньги вступал в интимную связь с 15-летней местной жительницей, которая была прихожанкой его церкви.

Ранее в Госдуме заявили, что осужденных за насилие к детям нельзя отпускать с фронта.

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