Reuters: на саммите АТЭС не подписали итоговую декларацию
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) впервые завершился без итоговой декларации лидеров. Об этом сообщает Reuters.
Саммит проходил в Папуа — Новой Гвинее. По словам генерального директора международного отдела Минкоммерции Китая, вместо итогового коммюнике будет опубликовано «заявление председателя».
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По словам министра иностранных дел Папуа — Новой Гвинеи Реймкинка Пато, с составлением документа возникли трудности из-за конкурирующих амбиций США и Китая в регионе.
Ранее источник сообщил, что у лидеров на саммите АТЭС возникли трудности с подписанием итоговой декларации.